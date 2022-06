G7-BLOG/VCI: Klimaclub nicht durch Alleingänge gefährden

Entwicklungen, Kommentare und Einschätzungen rund um den Gipfel der Gruppe ?sieben ?führender Volkswirtschaften und Demokratien (G7) vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau:

VCI: Klimaclub nicht durch Alleingänge gefährden

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat eine schnelle Umsetzung des Plans für einen internationalen Klimaclub gefordert. "Klimaschutz und Transformation brauchen schnelle Lösungen, nicht lange Talkrunden", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Es sei gut, dass die Klimaclub-Idee internationale Unterstützer finde. "Worte allein reichen aber nicht. Jetzt gilt es, diesen Vorstoß in die Tat umzusetzen", mahnte er. Der gemeinsame Ansatz solle nun nicht durch Alleingänge gefährdet werden. Die EU solle daher "ihr Vorhaben, einseitig Grenzausgleichsmaßnahmen zum Klimaschutz einführen zu wollen, zurückstellen und dem Klimaclub absolute Vorfahrt einräumen". Ein erfolgreiches Vorgehen könne neue Handelshürden überflüssig machen und stattdessen einen großen grünen Zukunftsmarkt schaffen.

DIHK: Klimaclub ist gute Nachricht für deutsche Wirtschaft

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat das Bekenntnis der G7 zu einem internationalen Klimaclub aus Sicht der Wirtschaft gelobt. "Die von den G7-Staaten vereinbarte Gründung eines Klimaclubs ist eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Gemeinsame Klimaschutz-Standards und vergleichbare Spielregeln für Unternehmen würden helfen, das Risiko von Produktionsverlagerungen wegen unterschiedlicher Klimaschutzvorgaben zu verringern. Der Klimaclub sei "ein besserer Weg zu mehr weltweitem Klimaschutz und Wohlstand als ein mit hohen Risiken verbundener Alleingang der EU". Nun komme es darauf an, weitere Partner an Bord zu holen und die richtigen Instrumente zu vereinbaren, ohne neue Handelskonflikte auszulösen.

G7: Internationaler Klimaclub soll bis Ende 2022 ins Leben gerufen werden

Die Gruppe sieben führender Wirtschaftsnationen (G7) hat sich zum Abschluss ihres Gipfels in Elmau hinter die Idee von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Gründung eines internationalen Klimaclubs gestellt. In einer Erklärung kündigten die Staaten an, dieser solle bis Ende 2022 ins Leben gerufen werden.

G7 für internationale Konferenz zum Ukraine-Wiederaufbau

Die sieben großen westlichen Wirtschaftsnationen streben eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine an. Die G7-Gruppe würde eine solche Konferenz und ein Wiederaufbauprogramm für die Ukraine unterstützen, heißt es im Entwurf der Abschlusserklärung des G7-Gipfels, der AFP vorlag. Planung und Ausführung des Programms sollten der Ukraine "in enger Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern" obliegen.

G7 will 4,5 Milliarden US-Dollar für Kampf gegen Hunger geben

Die Gruppe sieben führender Volkswirtschaften (G7) will in diesem Jahr 4,5 Milliarden US-Dollar zusätzlich für den Kampf gegen Hunger und Unterernährung bereitstellen. Damit erhöht sich der Gesamtbeitrag der G7-Staaten für die weltweite Ernährungssicherheit auf über 14 Milliarden Dollar. Gleichzeitig appellierte die G7 an Russland, seine Blockade von ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer sowie die Zerstörung wichtiger ukrainischer Infrastruktur und den Getreidesilos zu beenden.

G7-Gipfel strebt Preisdeckel für russisches Öl an

Die G7-Staaten haben sich darauf verständigt, einen Preisdeckel für russisches Öl auszuarbeiten. Der Gipfel auf Schloss Elmau werde die zuständigen Fachminister beauftragen, "sich in Absprache mit Drittländern und dem Privatsektor dringend um die Entwicklung einer Preisobergrenze für Öl zu bemühen", sagte ein US-Regierungsvertreter. Ziel der Maßnahme sei es, Moskau Einnahmen zu entziehen, die den Krieg in der Ukraine finanzieren. Trotz aller westlichen Sanktionen seit dem Angriff auf die Ukraine nimmt Russland weiterhin enorme Summen durch den Verkauf von fossilen Energieträgern ein.

