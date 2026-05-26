DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 +0,4%Nas26.368 ±-0,0%Bitcoin56.831 +0,6%Euro1,1590 -0,2%Öl79,53 +0,2%Gold4.358 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt wenig bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Softbank, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter
Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

G7-Gipfel: Macron fordert mehr KI-Regulierung

17.06.26 18:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
315,25 EUR -6,15 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
501,00 EUR -15,20 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
331,50 EUR -7,55 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Snap Inc. (Snapchat)
4,23 EUR -0,66 EUR -13,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ÉVIAN (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine bessere Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert, um Schaden für demokratische Gesellschaften zu verhindern. "Wir alle wollen die Chancen, die Produktivität, die Veränderungen und die Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung nutzen, die die KI mit sich bringen kann", sagte Macron zum Abschluss des G7-Gipfels in Évian. "Aber niemand kann mehr die Auswirkungen der KI auf unsere Demokratien und unsere Gesellschaften ignorieren." Deshalb dränge sich die Notwendigkeit einer Regulierung auf, die auf internationaler Ebene erfolgen müsse.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Blockade von Top-Software mit Künstlicher Intelligenz durch das US-Unternehmen Anthropic, die die US-Regierung angeordnet hatte, forderte Macron einen Schulterschluss demokratischer Länder. Nötig sei eine bessere Regulierung entsprechender KI-Anwendungen "um zu verhindern, dass sie in die Hände autoritärer Regime oder von Personen fallen, die unsere Cybersicherheit oder unsere Gesellschaften gefährden könnten".

In den nächsten Monaten wollten einige Demokratien mit dem Aufbau einer Kooperationsplattform beginnen, um gemeinsame Standards auch im Bereich der Cybersicherheit festzulegen./evs/DP/stk

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen