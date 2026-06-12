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G7-Gipfel mit Trump in Évian - Kriege und Krisen im Zentrum

15.06.26 05:49 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen (G7) kommen am Montag angesichts der Kriege im Iran und der Ukraine und deren weltweiten Auswirkungen im französischen Évian zusammen. Mit Spannung wird erwartet, wie am Genfersee die Stimmung zwischen US-Präsident Donald Trump und den Partnern ist. Trump äußert immer wieder scharfe Kritik an einzelnen Verbündeten und macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber internationalen Zusammenschlüssen.

Trump feierte am Sonntag 80. Geburtstag. Er wollte direkt nach der Teilnahme an einem Kampfsportspektakel mit Käfigkämpfen vor dem Weißen Haus nach Évian reisen. Deutschland wird von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vertreten. G7-Mitglieder sind neben Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Frankreich hat im laufenden Jahr den G7-Vorsitz.

Im Zentrum der Beratungen dürften die Konsequenzen aus einer erwarteten Grundsatzvereinbarung zwischen den USA und dem Iran über ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs stehen. Die Blockade der für die weltweite Versorgung mit Öl und Gas sowie Düngemitteln wichtigen Straße von Hormus führt zu weltweiten wirtschaftlichen Verwerfungen.

Trump will am späten Nachmittag (17.30 Uhr) zunächst seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron zu einem bilateralen Gespräch treffen. Bei einem Arbeitsessen wollen die Gipfelteilnehmer am Abend über die aktuellen internationalen Herausforderungen diskutieren. Die Lage in der Ukraine steht am Dienstag auf der Tagesordnung./bk/DP/he