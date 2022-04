G7: Japan unterstützt Nato-Staaten bei Hilfe für die Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Japan steht bei den Bemühungen um eine noch bessere Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte für den Kampf gegen Russland an der Seite der großen Nato-Staaten. "Wir unterstreichen unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen und bekunden unsere Bereitschaft, weitere Hilfe zu leisten", heißt es in einer Erklärung der Außenminister der G7-Staaten, die am Donnerstag am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel vereinbart wurde. Dazu zähle auch militärische Ausrüstung.

Zur G7-Gruppe aus Demokratien und führenden Industrienationen gehört neben den Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland auch Japan. Zudem nehmen an ihren Treffen auch Vertreter der Europäischen Union teil. Die G7-Präsidentschaft hat in diesem Jahr Deutschland inne.

Über die jüngsten Nachrichten aus der Ukraine äußerten sich die Minister entsetzt. "Berichte über sexuelle Gewalt und die Zerstörung ziviler Infrastruktur zeigen das wahre Gesicht des brutalen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und ihre Bevölkerung", heißt es in der Erklärung. "Die Massaker in der Stadt Butscha und anderen ukrainischen Städten werden in die Liste der Gräueltaten und schweren Verstöße gegen das Völkerrecht (...) eingehen."

Man verurteile "die von den russischen Streitkräften in Butscha und einer Reihe anderer ukrainischer Städte begangenen Gräueltaten auf das Schärfste". Gemeinsam mit internationalen Partnern werde die G7-Gruppe den Druck auf Russland durch zusätzliche Sanktionen aufrechterhalten und erhöhen, um dem Land die Fähigkeiten zur Fortsetzung der Aggression gegen die Ukraine wirksam zu entziehen.

Für die Ermittlungen zu Kriegsverbrechen versprachen die G7-Minister Unterstützung. "Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass all diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die an Moskaus Angriffskrieg beteiligt sind", erklärten sie. Dazu gehöre auch das Regime in Belarus. Man sei auch überzeugt, dass es an der Zeit sei, die russische Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat zu suspendieren.

/aha/DP/zb