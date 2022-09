G7 kritisieren Referenden in russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine

FRANKFURT (Dow Jones)--Die sieben führenden demokratischen Industrieländer (G7) haben die sogenannten Referenden über die Angliederung annektierter ukrainischer Gebiete durch Russland am Freitag scharf kritisiert. Russland versuche, "einen fadenscheinigen Vorwand zu schaffen, um den Status des souveränen ukrainischen Territoriums zu ändern", teilten die G7 mit und warfen Russland vor, damit gegen die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht zu verstoßen.

Die Abstimmungen haben am Freitag begonnen und finden in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie in den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja statt. Die "Referenden" sollen bis Dienstag laufen, danach wird mit einer raschen Annexion durch Moskau gerechnet.

"Diese heute von Russland und seinen Bevollmächtigten initiierten Scheinreferenden haben keinerlei Rechtswirkung oder Legitimität, wie die überstürzten Organisationsmethoden Russlands, die in keiner Weise demokratische Normen respektieren, und seine unverhohlene Einschüchterung der lokalen Bevölkerung zeigen", hieß es in der G7-Stellungnahme weiter.

Die sieben Staaten kündigten an, die Ergebnisse der Referenden sowie mögliche Annektierungen nicht anzuerkennen und bekräftigten ihre Bereitschaft, weitere Sanktionen zu verhängen und die Ukraine zu unterstützen.

"Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist".

September 23, 2022