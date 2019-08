G7/Macron: Deutschland könnte bei möglichem Iran-Gipfel dabei sein

BIARRITZ (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat für ein mögliches Iran-Spitzentreffen eine Beteiligung Deutschland ins Spiel gebracht. Es sei noch unklar, ob ein künftiger Gipfel nur zwei Mächte - also die USA und Iran - zusammenbringe oder mehrere Teilnehmer, sagte Macron am Montag in Biarritz.

Falls ein größerer Staatenkreis gebildet werde, könnten beispielsweise die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates - dazu gehören unter anderen Russland oder Frankreich - oder auch Deutschland hinzugezogen werden. All diese Länder könnten am Verhandlungstisch nützlich sein.

Nach der Vermittlung Macrons hatte sein US-Kollege Donald Trump beim G7-Gipfel eine "sehr gute Chance" für ein Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani gesehen. Trump hatte bisher den Kurs vertreten, Iran mit maximalem politischen und wirtschaftlichen Druck zu einem Kurswechsel in der als aggressiv erachteten Außenpolitik zu zwingen. Macron sagte, er wolle sehr bald mit Ruhani telefonieren./cb/DP/he