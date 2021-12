G7-Staaten senden eindringliche Warnung nach Moskau

LIVERPOOL (dpa-AFX) - Die führenden westlichen Industrienationen haben sich angesichts der zugespitzten Lage an der russisch-ukrainischen Grenze auf klare Worte in Richtung Moskau geeinigt. "Wir sind uns einig in unserer Verurteilung der militärischen Aufrüstung Russlands und seiner aggressiven Rhetorik gegenüber der Ukraine", hieß es am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Außenministerinnen und -minister nach einem Treffen in Liverpool. Zu der Runde gehören neben Deutschland und Großbritannien auch die USA, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Vertreter der EU.

Die Länder riefen Russland zur Deeskalation und zu Gesprächen auf und bekräftigten außerdem ihren Rückhalt zur Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine. "Russland sollte sich darüber im Klaren sein, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine massive Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen würde", warnte die G7-Runde in dem gemeinsamen Text.

Zuletzt hatten Angaben der Nato über eine Konzentration russischer Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze international Besorgnis ausgelöst. Demnach hat Russland dort derzeit zwischen 75 000 und 100 000 Soldaten zusammengezogen. Befürchtet wird, dass ein russischer Angriff auf das Nachbarland bevorstehen könnte. Russland wies wiederholt zurück, einen Angriff auf die Ukraine zu planen./swe/DP/men