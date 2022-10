G7 will Putin für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt tiefer -- ABOUT YOU vermeldet noch größeren Verlust als erwartet -- VW nimmt mit Porsche-IPO Milliarden ein -- Mercedes-Benz, Vitesco, BASF, Givaudan im Fokus

Nissan trennt sich von Beteiligungen in Russland - für einen Rubel. Bundesregierung rechnet wohl mit Rückgang der Inflation im kommenden Jahr. Nordex erhält Auftrag über Windanlagen mit bis zu 137 Megawatt Leistung in Polen. Rheinmetall liefert im Rahmen des Ringtauschs Kampfpanzer an Tschechien. Automarkt in China dank EV-Boom weiterhin auf Erholungskurs - Absatz gestiegen.