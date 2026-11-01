Gabriel India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Gabriel India hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,80 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,81 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,80 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,08 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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