Gabriel India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,80 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,08 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,80 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,81 INR je Aktie erzielt worden.

Gabriel India hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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