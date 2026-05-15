Gafisa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Gafisa ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gafisa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,99 Prozent auf 19,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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