DAX25.134 -0,6%Est506.069 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,6%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.721 +0,6%Euro1,1807 +0,2%Öl71,29 +1,4%Gold5.017 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern
Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

'Gaga-Vorschläge' - Seeheimer rufen CDU zu Realitätssinn auf

19.02.26 10:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der realpolitisch orientierte "Seeheimer Kreis" der SPD-Fraktion ruft die CDU vor ihrem Parteitag zu mehr Ernsthaftigkeit und Realitätssinn in der Reformdebatte auf. "Ob Abschaffung der Teilzeit oder Leistungskürzungen beim Zahnarzt - solche Gaga-Vorschläge treffen die hart arbeitende Mitte. So macht man den Menschen keine Lust auf Arbeit", kritisieren die "Seeheimer". So erzeuge die CDU nur Ablehnung einer jeden Reformdebatte im Land.

Wer­bung

Es liege nun an Bundeskanzler Friedrich Merz, "für Ordnung in den eigenen Reihen zu sorgen". In wirtschaftspolitischen Fragen fehle es in der Union erkennbar an Führung. Die Bundesregierung müsse ein Gesamtkonzept vorlegen statt "dauerhaftes Stückwerk von der Seitenlinie". Wer eine Reformdebatte wie der Elefant im Porzellanladen führe, dürfe sich am Ende nicht über Scherben wundern. Nötig seien niedrigere Steuern für die Mittelschicht, ein Genehmigungsturbo und ein Mentalitätswechsel im Umgang mit Unternehmen./tam/DP/mis