Gala Precision Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Gala Precision Engineering hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gala Precision Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 937,4 Millionen INR im Vergleich zu 714,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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