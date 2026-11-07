Gala Precision Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

07.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gala Precision Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 937,4 Millionen INR im Vergleich zu 714,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gala Precision Engineering hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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