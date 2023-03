Galeria Karstadt Kaufhof bekommt neuen Chef

ESSEN (dpa-AFX) - Der schwer angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof bekommt einen neuen Chef. Der frühere Kaufhof-Chef Olivier van den Bossche soll in wenigen Wochen die Leitung des letzten großen deutschen Warenhauskonzerns übernehmen, wie Galeria am Donnerstag in Essen mitteilte./rea/DP/stw