Gallantt Metal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Gallantt Metal hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 INR gegenüber 3,62 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gallantt Metal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,46 Milliarden INR im Vergleich zu 10,13 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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