Galloper Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Galloper Gold hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Galloper Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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