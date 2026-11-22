Galway Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Galway Metals hat sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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