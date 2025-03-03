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Heute im Fokus

eBay lehnt wohl Übernahmeangebot von GameStop ab. IONOS mit starken Zahlen. thyssenkrupp verbessert operatives Ergebnis. thyssenkrupp nucera enttäuscht. ASIC-Untersuchung belastet DroneShield. Zahlen und Ausblick lösen Abverkauf bei Under Armour aus. Hims & Hers in der Verlustzone. Schwache AST SpaceMobile-Zahlen belasten auch Rocket Lab. Trumps China-Reise: Wer reist mit?