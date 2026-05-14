DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 -0,3%Nas26.320 -1,2%Bitcoin68.134 -2,0%Euro1,1631 -0,3%Öl109,2 +3,3%Gold4.545 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX verabschiedet sich tiefrot ins Wochenende -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Apple, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie fester Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie fester
So legen Sie finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest So legen Sie finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Game-Klassiker

Take Two Interactive-Aktie stärker: Neue Hinweise auf baldigen Start des Actionspiels GTA 6

15.05.26 17:12 Uhr
Take Two Interactive im Plus: Hinweise auf näher rückenden GTA 6-Start | finanzen.net

In der Videospielbranche verdichten sich die Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Marketingoffensive zum Mega-Game GTA 6, dem meist erwarteten Spiel des Jahrzehnts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sony Corp.
19,24 EUR 0,39 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Take Two
213,00 EUR 4,20 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Während interne Händlerinformationen auf einen Vorverkaufsstart am Montag hindeuten, reagiert die Börse bereits mit massiven Kursgewinnen auf die Spekulationen.

Eine durchgesickerte E-Mail aus einem Partnerprogramm des US-Elektronikriesen Best Buy nennt den Zeitraum ab dem 18. Mai 2026 für eine großangelegte Werbekampagne.

Anleger feiern das "GTA-Momentum"

Die Spekulationen um den Veröffentlichungstermin haben an den Finanzmärkten geradezu eine Euphorie ausgelöst. Die Aktie des Mutterkonzerns Take Two Interactive verzeichnete in den vergangenen Handelstagen einen deutlichen Aufwärtstrend. Allein am Donnerstag legte das Papier um fast fünf Prozent zu, was einem Zuwachs an Marktkapitalisierung von knapp zwei Milliarden US-Dollar entspricht. Zeitweise geht es am Freitag im NASDAQ-Handel um 0,95 Prozent auf 244,73 US-Dollar nach oben.

Das Timing der Leaks und Medienberichte ist nach Ansicht von Beobachtern kein Zufall. Am 21. Mai hält Take-Two seine turnusmäßige Bilanzkonferenz für Investoren. Die Analysten gehen nun davon aus, dass Rockstar Games seine bisherige Informationsstille brechen und ein Release des Games im November 2026 ankündigen wird.

Seit Anfang Mai hat die Aktie bereits zweistellig zugelegt, da Investoren auf Rekordvorbestellungen wetten, die das Geschäftsjahr 2027 zum erfolgreichsten der Firmengeschichte machen könnten.

PC-Gamer müssen warten

Den Experteneinschätzungen zufolge wird Rockstar Games allerdings zu Beginn nur die Konsolen-Gamer zufriedenstellen. Das Spiel soll demnach am 19. November 2026 zunächst exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Sony nutzt die aktuelle Dynamik bereits intensiv für Werbekampagnen, um Besitzer älterer Geräte zum Umstieg auf die aktuelle Konsolengeneration zu bewegen. PC-Spieler hingegen werden sich nach aktueller Einschätzung noch bis 2027 gedulden müssen.

Rekordverdächtige Erwartungen

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde US-Dollar ist "GTA 6" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte. Der Vorgänger hat sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten - von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.

Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia.

/chd/DP/nas

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Take Two und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Take Two

DatumMeistgelesen

Analysen zu Take Two

DatumRatingAnalyst
17.06.2019Take Two BuyThe Benchmark Company
04.06.2019Take Two Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2019Take Two OutperformCowen and Company, LLC
15.02.2019Take Two UnderperformBMO Capital Markets
22.01.2019Take Two BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2019Take Two BuyThe Benchmark Company
04.06.2019Take Two Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2019Take Two OutperformCowen and Company, LLC
22.01.2019Take Two BuyDeutsche Bank AG
16.01.2019Take Two BuyGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
02.08.2012Take-Two Interactive Software neutralPiper Jaffray & Co.
06.02.2012Take-Two Interactive Software neutralUBS AG
07.10.2011Take-Two Interactive Software neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.02.2011Take-Two Interactive Software neutralPiper Jaffray & Co.
09.02.2011Take-Two Interactive Software neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Take Two UnderperformBMO Capital Markets
08.12.2009Take-Two Interactive Software DowngradeKaufman Bros., LP
18.12.2008Take-Two Interactive Software sellKaufman Bros., LP
11.11.2008Take-Two Interactive Software DowngradeStandard & Poor
22.11.2007Take-Two Interactive Software underweightLehman Brothers Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Take Two nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen