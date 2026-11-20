Game Your Game gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 266,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net