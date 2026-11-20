Game Your Game mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Game Your Game gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 266,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Game Your Game
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Game Your Game
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen