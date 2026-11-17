GameSquare hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
GameSquare veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameSquare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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