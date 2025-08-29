GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 22,71 USD.
Um 15:52 Uhr stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,71 USD. Die GameStop-Aktie legte bis auf 22,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 22,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.681 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 36,45 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,32 USD am 12.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 14,93 Prozent Luft nach unten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 10.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 732,40 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 881,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 09.09.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 15.09.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,750 USD im Jahr 2026 aus.
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern
Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies
