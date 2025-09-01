GameStop Aktie News: GameStop verteuert sich am Dienstagabend
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die GameStop-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 23,06 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,29 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 492.005 Stück.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,32 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,22 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 10.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 732,40 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,94 Prozent verringert.
Am 09.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.09.2026 erwartet.
Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,750 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern
Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies
Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu GameStop Corp
Analysen zu GameStop Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.03.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2015
|Gamestop a Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|13.11.2015
|Gamestop a Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|11.04.2012
|Gamestop a hold
|Needham & Company, LLC
|21.04.2011
|Gamestop a neutral
|J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
|07.10.2010
|Gamestop a perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|29.03.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|22.11.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|24.03.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen