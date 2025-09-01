DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.102 -1,0%Nas21.173 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.531 +1,6%
Fokus auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop verteuert sich am Dienstagabend

02.09.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop verteuert sich am Dienstagabend

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,41 EUR 0,00 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GameStop-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 23,06 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,29 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 492.005 Stück.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,32 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,22 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 10.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 732,40 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,94 Prozent verringert.

Am 09.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.09.2026 erwartet.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,750 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

