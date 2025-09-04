DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
So bewegt sich GameStop

GameStop Aktie News: GameStop macht am Freitagabend Boden gut

05.09.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 22,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,28 EUR 0,16 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,79 USD. Bei 22,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 331.786 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei 35,74 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,26 Prozent. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 14,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 10.06.2025. GameStop hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 732,40 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 881,80 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.09.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können GameStop-Anleger Experten zufolge am 15.09.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,750 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

