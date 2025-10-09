GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,35 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 24,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,33 USD aus. Bei 24,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 120.195 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,32 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 16,53 Prozent Luft nach unten.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

