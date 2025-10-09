DAX24.659 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1560 -0,6%Öl65,87 -0,3%Gold4.008 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag verlustreich

09.10.25 16:09 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,35 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,91 EUR 0,06 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 24,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,33 USD aus. Bei 24,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 120.195 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,32 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 16,53 Prozent Luft nach unten.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen