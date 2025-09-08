GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend stark gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,4 Prozent auf 25,10 USD.
Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 6,4 Prozent im Plus bei 25,10 USD. Die GameStop-Aktie legte bis auf 25,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 2.456.101 GameStop-Aktien umgesetzt.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 29,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 19,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,03 Prozent.
Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 881,80 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 15.09.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,750 USD je GameStop-Aktie.
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
