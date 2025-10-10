DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Blick auf GameStop-Kurs

GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit Kurseinbußen

10.10.25 20:25 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 23,48 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 23,48 USD. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 23,41 USD. Mit einem Wert von 24,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 622.451 GameStop-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 20,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.09.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 972,20 Mio. USD – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

