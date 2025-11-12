DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.321 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
GameStop im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

12.11.25 16:08 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 21,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
18,45 EUR 0,12 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 21,67 USD nach oben. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 42.344 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,89 USD ab. Abschläge von 12,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 972,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 798,30 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,990 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

