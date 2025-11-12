GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 21,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 21,67 USD nach oben. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 42.344 GameStop-Aktien.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,89 USD ab. Abschläge von 12,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 972,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 798,30 Mio. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,990 USD im Jahr 2026 aus.
