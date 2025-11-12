DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.354 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.198 +1,7%
GameStop im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Abend schwächer

12.11.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 21,42 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 21,42 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 21,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 238.211 Stück.

Bei 32,49 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,66 Prozent. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 798,30 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

