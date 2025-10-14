DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.563 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,15 -2,0%Gold4.140 +0,7%
Aktie im Blick

GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag tiefer

14.10.25 16:08 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 23,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,11 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 23,11 USD ab. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,88 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 162.559 GameStop-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 54,63 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 20,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 11,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 972,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

