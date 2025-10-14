GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kurseinbußen

So entwickelt sich GameStop

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 23,52 USD.

Die GameStop-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 23,52 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 22,88 USD. Bei 23,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 345.975 GameStop-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,74 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 34,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (20,35 USD). Mit einem Kursverlust von 13,48 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GameStop gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972,20 Mio. USD im Vergleich zu 798,30 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

