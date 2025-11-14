GameStop Aktie News: GameStop wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 20,89 USD ab.

Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 20,89 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 20,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 86.111 Stück.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 09.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin