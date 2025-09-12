GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Montagabend fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von GameStop zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 25,60 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 25,60 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 25,80 USD. Bei 25,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 590.430 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 28,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 19,43 USD. Abschläge von 24,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 972,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 798,30 Mio. USD umgesetzt.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,870 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

