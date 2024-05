GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus

GameStop im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 18,1 Prozent auf 32,38 USD abwärts.

Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 18,1 Prozent auf 32,38 USD ab. Die GameStop-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,80 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 895.236 GameStop-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,90 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,34 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 69,27 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GameStop veröffentlichte am 26.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,16 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Die GameStop-Bilanz für Q1 2024 wird am 05.06.2024 erwartet.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,010 USD je Aktie.

