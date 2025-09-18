GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag gesucht

GameStop im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 26,09 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,09 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 26,12 USD. Mit einem Wert von 25,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 380.545 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 26,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 19,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 34,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 972,20 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GameStop einen Umsatz von 798,30 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,870 USD im Jahr 2026 aus.

