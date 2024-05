GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 21,34 USD ab.

Die GameStop-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 21,34 USD abwärts. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 20,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 851.615 GameStop-Aktien.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 199,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (9,95 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

GameStop veröffentlichte am 26.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.06.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,010 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.net

