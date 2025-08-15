DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Kursverlauf

GameStop Aktie News: GameStop gibt am Nachmittag nach

21.08.25 16:11 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 22,50 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 22,50 USD. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 22,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.010 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 35,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 37,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,32 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GameStop ließ sich am 10.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,11 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 732,40 Mio. USD – eine Minderung von 16,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 881,80 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.09.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,750 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

