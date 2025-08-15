GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 22,48 USD.
Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 22,48 USD ab. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,39 USD ab. Bei 22,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 171.055 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,96 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,32 USD ab. Mit Abgaben von 14,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 10.06.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GameStop mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 881,80 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Am 03.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,750 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
