GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochmittag mit Kursfeuerwerk

Im Tradegate-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 12:03 Uhr 10,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 24,50 EUR. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 177.861 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 14,63 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 65,29 Prozent wieder erreichen.

GameStop veröffentlichte am 08.12.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel. GameStop vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1.186,40 USD in den Büchern – ein Minus von 47,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 2.253,90 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.09.2023 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der GameStop-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.03.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,675 USD je GameStop-Aktie in den Büchern stehen.

