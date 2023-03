GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit sattem Kursplus

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 46,3 Prozent auf 24,68 USD. In der Spitze legte die GameStop-Aktie bis auf 26,75 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,55 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 3.388.258 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,77 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 15,42 USD. Mit einem Kursverlust von 60,05 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.12.2022 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.10.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 1.186,40 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.253,90 USD umgesetzt worden.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 06.09.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,675 USD je GameStop-Aktie belaufen.

