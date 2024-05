GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der GameStop

Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 21,30 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 21,30 USD. Bei 21,16 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 21,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 315.636 GameStop-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Gewinne von 200,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,95 USD erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 26.03.2024. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,79 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 05.06.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,010 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Nach jüngster Meme-Aktien-Rally: Auch Meme-Coins im Aufwind

2021 vs. 2024: Meme-Aktien-Rally bei GameStop und AMC verläuft viel ruhiger - Faraday Future-Aktie explodiert erneut

GameStop-Aktie mit Kurseinbruch nach Gewinnwarnung