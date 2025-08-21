DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,60 +5,9%Dow45.742 +2,1%Nas21.491 +1,9%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,60 -0,1%Gold3.371 +1,0%
So entwickelt sich GameStop

GameStop Aktie News: GameStop reagiert am Nachmittag positiv

22.08.25 16:09 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 22,75 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 22,75 USD. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,82 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 22,65 USD. Zuletzt wechselten 42.989 GameStop-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,32 USD am 12.09.2024. Mit Abgaben von 15,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 732,40 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,94 Prozent verringert.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 03.09.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,750 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

