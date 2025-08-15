GameStop Aktie News: GameStop am Abend fester
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 22,98 USD zu.
Das Papier von GameStop legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 22,98 USD. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294.777 GameStop-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 35,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,32 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 18,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
GameStop ließ sich am 10.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 732,40 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,80 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.09.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2026 0,750 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern
Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
