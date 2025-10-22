DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.652 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.076 -1,2%
Kursentwicklung im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit Abschlägen

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 22,30 USD nach.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 22,30 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,25 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 749.678 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 32,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 31,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (18,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

GameStop veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,04 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 798,30 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,990 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen