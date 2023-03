GameStop Aktie News: GameStop am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die GameStop-Aktie notierte um 11:47 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 21,52 EUR. Bei 21,42 EUR markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.053 GameStop-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 47,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 14,63 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,10 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GameStop veröffentlichte am 21.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 2.226,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.253,90 USD gelegen.

Die GameStop-Bilanz für Q2 2023 wird am 06.09.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.03.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass GameStop 2024 einen Verlust in Höhe von -0,297 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

NYSE-Wert GameStop-Aktie mit Höhenflug: GameStop mit überraschendem Quartalsgewinn

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nicht nur GameStop: Diese Short Squeezes brachten Hedgefonds Milliardenverluste ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop Corp

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com