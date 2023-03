GameStop Aktie News: GameStop macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Um 15:52 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 24,56 USD. Bei 24,58 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 510.626 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 49,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,42 USD ab. Abschläge von 59,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 21.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.226,40 USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.253,90 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 06.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von GameStop rechnen Experten am 28.03.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,297 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

NYSE-Wert GameStop-Aktie mit Höhenflug: GameStop mit überraschendem Quartalsgewinn

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nicht nur GameStop: Diese Short Squeezes brachten Hedgefonds Milliardenverluste ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop Corp

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com