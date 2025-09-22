GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GameStop zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GameStop legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 27,15 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,15 USD zu. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,23 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 26,83 USD. Zuletzt wurden via New York 160.107 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,32 USD erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,16 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,990 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien