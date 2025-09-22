GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit KursVerlusten

GameStop im Blick

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,65 USD ab.

Die GameStop-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 26,65 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 26,63 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 26,83 USD. Bisher wurden heute 482.024 GameStop-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2024 bei 20,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,04 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 972,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 798,30 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,990 USD je Aktie belaufen.

