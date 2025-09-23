DAX23.686 +0,3%ESt505.474 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.349 +0,1%Nas22.570 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag fester

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 26,84 USD.

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 26,84 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 27,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,80 USD. Bisher wurden via New York 116.799 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,32 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

