GameStop Aktie News: GameStop gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 22,61 USD.

Die GameStop-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 22,61 USD abwärts. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 22,57 USD. Bei 22,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 158.117 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 35,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 58,05 Prozent Luft nach oben. Bei 19,32 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 732,40 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 881,80 Mio. USD umsetzen können.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 03.09.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,750 USD je Aktie aus.

