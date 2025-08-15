GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 22,85 USD.

Die GameStop-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,85 USD abwärts. In der Spitze büßte die GameStop-Aktie bis auf 22,57 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 371.078 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 56,39 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,32 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 15,45 Prozent sinken.

GameStop veröffentlichte am 10.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,94 Prozent zurück. Hier wurden 732,40 Mio. USD gegenüber 881,80 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,750 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

